Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Турецкие разведывательные и правоохранительные органы ликвидировали иранскую шпионскую ячейку, занимавшуюся разведывательной деятельностью в районе авиабазы Инджирлик и планировавшую создание групп для совершения убийств, сообщили власти в среду.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с полицией провела операцию в пяти провинциях, преимущественно в районе Стамбула. В результате были задержаны шесть подозреваемых.

Среди арестованных — владельцы компаний оборонной промышленности Эрхан Эргелен и Танер Озкан, предприниматели в сфере текстиля Джемал Бейаз и Ремзи Бейаз, Аликан Коч, а также гражданин Ирана Ашкан Джалали.

Все шестеро по решению Стамбульского суда по уголовным делам были помещены под стражу по обвинению в «получении государственных секретов с целью политической или военной разведки».

По данным турецких СМИ, расследование установило, что руководителями шпионской ячейки являлись иранские разведчики Наджаф Ростами, известный под кодовым именем «Хаджи», и Махди Йеке Дехган, известный как «Доктор».

Согласно материалам следствия, Ростами поручил Аликану Кочу, проживающему в Ване, подбирать людей для фото- и видеосъемки на базе Инджирлик в Адане.

Иранский гражданин Ашкан Джалали, проживающий в Анкаре, планировал отправку боевых беспилотников из Турции в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), а также управление операциями на греческой части Кипра через принадлежащие ему компании Bulaq Robotik и Arete Industries, установило следствие.

По данным властей, Джалали и Коч проходили специализированную подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами в Иране в августе–сентябре 2025 года.

Кроме того, как отмечается в материалах расследования, Эрхан Эргелен и Танер Озкан в октябре 2025 года посещали Иран и участвовали в поставках беспилотников в греческую часть Кипра.

