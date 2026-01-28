НАТО пытается заинтересовать Трампа

«В интересах альянса [Рютте] подлизывается» к Трампу, приводит издание слова дипломата. «Но вопрос в том, где этому конец?» – задался вопросом собеседник.

Politico отмечает, что несколько дипломатов считают: публичное почитание Трампа может подорвать авторитет НАТО.

Ранее издание сообщало, что дипломаты и политики полагают: приоритетной задачей для Рютте стало «удержание США при Трампе на стороне Европы». Однако, по мнению издания, этот курс делает Рютте уязвимым для критики, так как другие аспекты его работы отходят на второй план.