Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Ливневые дожди

12:39 1374

29 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-10° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки в виде снега, местами интенсивные, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3° мороза.

Ночью на некоторых горных дорогах ожидается гололед.

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 383
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 1056
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7007
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3061
Что Пехлеви пообещал иранцам?
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1544
Американцы хотят отрубить голову змее
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2353
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1396
Вашингтон уходит от ответов по Украине
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
Крушение самолета в Индии видео
10:30 3414
Не хочешь – заставим
Не хочешь – заставим
10:08 3089
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4476

