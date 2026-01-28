Депортируют иранцев

Министерство внутренней безопасности США объявило о депортации трех граждан Ирана, которых ведомство называет бывшими сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в официальном заявлении МВБ.

«Речь идет об Исхане Халеди, Мохаммаде Мехрани и Мортезе Насирикаколаки. Все трое являются бывшими сотрудниками КСИР, который по решению президента Дональда Трампа в 2019 году был признан в США иностранной террористической организацией», – сообщили в МВБ.

По данным ведомства, эти граждане Ирана незаконно прибыли на территорию США в 2024 году.

В начале декабря The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что депортации из США могут затронуть около 2 тыс. граждан Ирана.