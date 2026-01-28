В Баку будут только законные постройки

В поселке Бина Хазарского района Баку выявлено незаконное строительство.

Как сообщили в МЧС, Исполнительная власть Хазарского района установила факт проведения незаконных строительных работ физическим лицом — Йолдашевым Эмилем Эйнулла оглу на территории поселка Бина. В связи с этим в Министерство по чрезвычайным ситуациям было направлено официальное обращение для принятия соответствующих мер.

На основании обращения Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС совместно с представителями Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Хазарской ИВ провело соответствующие мероприятия. Были демонтированы незаконно установленные металлические конструкции.