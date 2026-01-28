USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Есть ли НАТО после США?

Европейские лидеры вынуждены рассматривать «немыслимый» ранее вариант выхода Соединенных Штатов из НАТО, пишет газета Financial Times (FT).

Организация Североатлантического договора с момента основания опиралась, по данным FT, «на игру на доверие». Предполагалось, что каждое государство, прежде всего США, будет защищать союзника, подвергшегося нападению. Подобное доверие «уже было серьезно подорвано» не раз выраженными президентом США Дональдом Трампом сомнениями в полезности НАТО и «отказом Америки от обязательств по взаимной обороне», говорится в публикации.

Бывший постоянный представитель США при альянсе (2009-2013) Иво Даалдер считает, что угрозы Трампа захватить Гренландию, входящую в состав Дании, спровоцировали «самый глубокий кризис» за 77-летнюю историю Североатлантического альянса. По словам руководителя лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Рейчел Эллехуус, «ущерб уже нанесен и неопределенность в отношении надежности обязательств США теперь является подоплекой трансатлантических отношений».

Некоторые европейские чиновники начали, по свидетельству FT, «настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента». «Нам нужна четкая стратегия того, как мы заменяем с материальной точки зрения все эти [американские] возможности, - то, что они называют материальной оборонной готовностью», - заявил газете еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

