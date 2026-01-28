USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Гусейн Гасанов заочно арестован

13:14 1104

Российскому блогеру азербайджанского происхождения Гусейну Гасанову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает прокуратура Южного административного округа Москвы. Гасанову заочно предъявили обвинение в легализации денег в особо крупном размере, полученных преступным путем. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, блогер объявлен в розыск.

Следствие установило, что, будучи индивидуальным предпринимателем, блогер скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.

В ведомстве добавили, что для придания законного вида преступным деньгам блогер провел несколько финансовых операций и заключил сделку по купле-продаже недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде. Общая сумма сделки превысила 68 млн рублей.

