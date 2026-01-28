Задержанных в США россиянок отправили к мигрантам

Две гражданки России, задержанные после въезда на территорию американской военной базы, находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционные службы.

Обе россиянки находятся под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США и содержатся в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center. Посольство РФ в Соединенных Штатах подтвердило факт их задержания.

По данным РИА Новости, девушки путешествовали по США на автомобиле и могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора. Из публикаций одной из них в соцсетях следует, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года ей выдали разрешение на работу.

База Camp Pendleton была создана в 1942 году для подготовки к участию во Второй мировой войне и с 1946 года является местом постоянной дислокации 1-й дивизии морской пехоты США.

Ранее сообщалось, что две россиянки путешествовали по США на автомобиле и недалеко от Сан-Диего решили заехать в McDonald’s. Навигатор предложил «самый короткий маршрут», и туристки свернули с трассы, однако вместо ресторана оказались на территории базы морской пехоты Camp Pendleton. Их быстро задержали военные, а автомобиль изъяли.