Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Россия хочет большего

ISW
13:27 1067

Территориальные и политические требования России выходят за пределы Донбасса, несмотря на заявления Кремля для западной аудитории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По наблюдениям аналитиков, российские чиновники, в частности, Кирилл Дмитриев, главный переговорщик России, заявляют, что вывод украинских войск из Донбасса может стать «путем к миру». В то же время другие чиновники, такие как генерал Валерий Герасимов, упоминают буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, что свидетельствует о более широких территориальных амбициях.

По данным ISW, Россия ставит также политические и стратегические цели, включая требования к НАТО и странам Запада.

В частности, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что мирное урегулирование должно устранить «коренные причины» войны. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что Донбасс не является главным вопросом, и поднял темы НАТО и «украинского неонацизма».

ISW отмечает, что эти требования перекликаются с позицией России 2021–2022 годов – ограничение расширения НАТО, возвращение его к границам 1997 года и замена демократического правительства Украины на контролируемое Москвой.

Аналитики института обращают внимание на публикации российских СМИ, которые указывают, что даже вывод украинских войск из Донбасса станет лишь временным шагом перед реализацией других требований России, включая «денацификацию» и «демилитаризацию».

Заявления российских чиновников для внутренней аудитории подтверждают, что Россия не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием и стремится к полной капитуляции Украины, говорится в отчете ISW.

