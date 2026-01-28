USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Американцы отпустили россиян

13:31 610

Двое российских моряков с танкера Marinera отпущены на свободу и находятся на пути в Россию. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», – сказал она.

Российский танкер был захвачен 7 января в северной части Атлантического океана после многодневного преследования американскими кораблями. Судно изначально следовало под панамским флагом, затем сменило его на российский, поменяв и название. Позже Marinera под конвоем корабля Береговой охраны США прибыла в Шотландию для пополнения запасов.  

Иран грозит Америке «серьезными потерями»
13:52 399
Россия хочет большего
13:27 1069
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
02:57 7011
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
27 января 2026, 23:06 3063
Что Пехлеви пообещал иранцам?
12:13 1547
Американцы хотят отрубить голову змее
11:42 2361
В Германии встретились послы Азербайджана и Армении
10:52 1400
Вашингтон уходит от ответов по Украине
10:40 1800
Крушение самолета в Индии
10:30 3418
Не хочешь – заставим
10:08 3092
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но…
10:01 4478

