Американцы отпустили россиян

Двое российских моряков с танкера Marinera отпущены на свободу и находятся на пути в Россию. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский танкер был захвачен 7 января в северной части Атлантического океана после многодневного преследования американскими кораблями. Судно изначально следовало под панамским флагом, затем сменило его на российский, поменяв и название. Позже Marinera под конвоем корабля Береговой охраны США прибыла в Шотландию для пополнения запасов.