Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Иран грозит Америке «серьезными потерями»

«Любая авантюра» против Ирана обернется для Соединенных Штатов «серьезными потерями», уверяет заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Мы обладаем возможностями нанести ущерб противнику. И он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями», - подчеркнул Сайяри, которого цитирует агентство Fars.

По его словам, США якобы пытаются запугать исламскую республику заявлениями о направлении на Ближний Восток значительных американских сил, однако иранская армия «полностью готова защищать территориальную целостность, независимость и политическое устройство» своей страны.

А заместитель главнокомандующего КСИР Ахмад Вахиди заявил, что Тегеран не запуган риторикой Вашингтона и что высказывания американских официальных лиц отражают «глубину внутренних проблем Америки».

Его комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что «еще одна армада» американских военно-морских сил направляется к Ирану, призвав Тегеран заключить сделку с Вашингтоном.

Тем временем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что представители Ирана в последние дни не контактировали со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и не запрашивали проведения переговоров. «За последние несколько дней между мной и Уиткоффом не было никаких контактов. Мы не запрашивали переговоры», - отметил Аракчи, слова которого приводит Mehr.

«Конечно, существуют страны, которые выступают в качестве посредников и консультируются с нами, мы поддерживаем с ними контакты», - добавил глава иранского МИД.

21 января Уиткофф в интервью телеканалу CNBC сообщил, что США не ведут переговоры с Ираном, однако контакты между сторонами были. Уиткофф подчеркнул, что с его точки зрения сделка с Тегераном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира «настанут не самые лучшие дни».

