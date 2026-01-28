В США напали на конгрессвумен, Трамп назвал ее мошенницей

Член Палаты представителей США Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению неизвестного мужчины во время выступления в Миннеаполисе. Мероприятие транслировал телеканал Fox News.

На видеозаписи инцидента видно, что после призыва Омар отправить в отставку или подвергнуть импичменту министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и упразднить Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE) мужчина, сидевший в первом ряду прямо перед кафедрой, внезапно вскочил и бросился к подиуму. Он использовал шприц, чтобы обрызгать ее одежду веществом с резким уксусным запахом. Когда он отошел назад, офицер охраны сбил его с ног, надел наручники и вывел из зала.

Ранее выступавшие на мероприятии местные лидеры призвали Омар покинуть помещение и «пройти проверку», однако она отметила, что «это то, чего они хотят». «Мы продолжим. Этим придуркам это с рук не сойдет», – добавила она.

В заявлении офиса Омар позже сообщили, что с ней «все в порядке». Полиция Капитолия США, отвечающая за безопасность Конгресса, заявила, что мужчина принял «неприемлемое решение, за которое последует быстрое правосудие».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь назвал Омар мошенницей, заявив, что политик якобы инсценировала нападение.

«Я думаю, что она мошенница… Зная ее, она, вероятно, сама себя обрызгала», – сказал Трамп в интервью ABC News. При этом президент признал, что не видел запись инцидента, и выразил надежду, что ему «не придется с этим возиться».

ABC News отмечает, что Омар неоднократно подвергалась критике со стороны Трампа. В декабре он называл конгрессвумен сомалийского происхождения и других мигрантов из Сомали «отбросами», а также призывал выгнать Омар из США.