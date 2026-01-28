USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
В России загорелся бывший завод Volkswagen

В Калуге на улице Автомобильная произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС. На этой площадке ранее находился бывший завод Volkswagen. На место были направлены сотрудники экстренных служб.

Сейчас на месте бывшего завода находится склад с пенопластом. Там возникли два очага пожара площадью 100 и 200 кв. м. Все сотрудники эвакуированы, никто, предварительно, не пострадал.

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. До 2023 года калужским заводом Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год владела «Фольксваген Груп Рус».

В 2024 году на заводе, как пишут российские СМИ, начали производство полного цикла автомобилей нового российского бренда TENET.

