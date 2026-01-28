Перевозившего наркотики дальнобойщика оправдали

Как сообщает haqqin.az, 1 августа прошлого года в грузе перца, перевозимом Зейналом Тагизаде, который занимался международными грузоперевозками из Ирана в Россию на грузовике DAF, было обнаружено более 87 килограммов марихуаны. Это было выявлено во время досмотра на таможенном посту «Джануб-Астара». При сканировании грузовика через рентгеновский аппарат выяснилось, что перевозился не только перец. Среди груза было обнаружено 154 пакета.

Следственный орган предъявил З.Тагизаде обвинение по статьям 206.3.2 (контрабанда) и 234.4-1 (незаконный оборот крупных партий наркотиков) Уголовного кодекса Азербайджана. В качестве меры пресечения к Тагиеву был применен перевод под надзор полиции.

Обвиняемый Тагизаде не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он указал, что много лет занимался международными грузоперевозками, что это был первый случай, когда он столкнулся с подобной ситуацией, и что он не знал о преступлении: «За 17-18 дней до инцидента я поехал в Иран, чтобы перевезти груз в Россию. Я несколько дней искал груз, но не мог его найти. У меня есть друг по имени Эльмар, который, так же, как и я, работает водителем-дальнобойщиком. Он позвонил и сказал: «Если ты в Иране, есть человек, свяжись с ним, забери его груз». Я согласился и получил номер телефона этого иранца по имени Навид, встретился с ним. Он сказал, что заплатит 290 000 российских рублей за перевозку перца в Россию, я согласился. Причина того, что со мной произошло, этот иранец».

Тагизаде рассказал, что проехал мимо поста дорожной полиции и направился к складу. Здесь рабочие загрузили машину. Иранец сказал ему, что груз состоит только из перца. По словам Тагизаде, он и понятия не имел, что в грузе спрятаны наркотики. Когда он подъехал к таможенному посту «Джануб-Астара», машину остановили: «Во время досмотра среди перца были обнаружены пакеты с наркотиками. У меня не было полномочий открывать ящики, в которых хранился перец. Я клялся, что ничего не знал о наркотиках».

З.Тагизаде не признал себя виновным по этому делу и попросил суд вынести справедливое решение.

Таможенный инспектор, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что видел, как водитель удивился, когда в грузовике обнаружили наркотики. Таможенник, ссылаясь на свой профессиональный опыт, заявил, что поведение водителя указывало на то, что он и вправду не знал о наличии наркотиков в грузе.

Согласно вердикту Ленкоранского суда по тяжким преступлениям, Зейнал Тагизаде был признан невиновным и оправдан. Меру пресечения по его передаче под надзор полиции отменили.