В Азербайджане обсудят ограничения для детей в соцсетях

В Милли Меджлисе была выдвинута инициатива о проведении парламентских слушаний по вопросу возможного регулирования доступа детей к социальным сетям.

С соответствующим предложением выступила депутат Хиджран Гусейнова на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, который она возглавляет. В ходе заседания обсуждался законопроект «О правах ребенка».

По словам депутата, в Азербайджане в настоящее время не урегулирован вопрос свободного доступа детей к социальным сетям. Она отметила, что в ряде стран действуют ограничения на использование социальных сетей детьми, а также правила, определяющие допустимый для несовершеннолетних медиаконтент.

В этой связи было предложено провести отдельные парламентские слушания с участием представителей профильных государственных структур.