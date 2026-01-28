Кремль об экстрадиции Асада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать утверждения о том, что новые власти Сирии якобы ведут переговоры с Москвой по поводу экстрадиции экс-президента страны Башара Асада из России.

«Тему Асада мы никак не комментируем», - сказал Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву. Он заявил, что на встрече в Москве президенты России и Сирии 28 января затронут вопрос о российских военных в Арабской Республике. «Что касается вопросов дислокации наших Вооруженных сил на территории Сирийской арабской республики, то это опять же прерогатива министерства обороны, и мы рекомендуем обращаться туда», — заметил представитель Кремля.

Песков сказал журналистам, что с сирийским лидером Владимир Путин обсудит двустороннее взаимодействие, прежде всего в экономической сфере, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Кремль также заявил, что сотрудничество Москвы и Дамаска «активно» развивается.