Президент Сирии в снежной Москве

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Кадры из правительственного аэропорта «Внуково-2» показало российское государственное телевидение.

Переговоры Ахмеда аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным пройдут в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на повестке дня переговоров — «широкий круг вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в экономической сфере».

«Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Также состоится отдельная беседа президента и господина Шараа, — сказал он. — На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Также состоится обмен мнениями по ситуации в регионе, тем более что есть о чем поговорить».

Песков отметил, что взаимоотношения с Сирией «активно развиваются»: «После смены руководства у нас отдельно состоялось заседание смешанной межправкомиссии в прошлом году по итогам предыдущего визита господина Шараа в Москву».

«Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики, это прерогатива Минобороны, и мы рекомендуем обращаться туда. Хотя, не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможности подтверждения информации о начале вывода российских войск с авиабазы в Камышлы.

Пескова также попросили прокомментировать публикации о том, что новые сирийские власти ведут переговоры об экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада. «Тему Асада мы никак не комментируем», — ответил он.

Президент переходного периода Сирии приезжал в Москву впервые 15 октября 2025 года. Это была первая российско-сирийская встреча на высшем уровне после смены власти в Дамаске.