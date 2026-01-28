USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Президент Сирии в снежной Москве

видео
14:33 1930

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Кадры из правительственного аэропорта «Внуково-2» показало российское государственное телевидение.

Переговоры Ахмеда аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным пройдут в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на повестке дня переговоров — «широкий круг вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в экономической сфере».

«Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Также состоится отдельная беседа президента и господина Шараа, — сказал он. — На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Также состоится обмен мнениями по ситуации в регионе, тем более что есть о чем поговорить».

Песков отметил, что взаимоотношения с Сирией «активно развиваются»: «После смены руководства у нас отдельно состоялось заседание смешанной межправкомиссии в прошлом году по итогам предыдущего визита господина Шараа в Москву».

«Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики, это прерогатива Минобороны, и мы рекомендуем обращаться туда. Хотя, не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможности подтверждения информации о начале вывода российских войск с авиабазы в Камышлы.

Пескова также попросили прокомментировать публикации о том, что новые сирийские власти ведут переговоры об экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада. «Тему Асада мы никак не комментируем», — ответил он.

Президент переходного периода Сирии приезжал в Москву впервые 15 октября 2025 года. Это была первая российско-сирийская встреча на высшем уровне после смены власти в Дамаске.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 160
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4490
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8560
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1503
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1462
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1668
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1931
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1715
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2684
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7594
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3350

ЭТО ВАЖНО

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 160
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4490
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8560
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1503
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1462
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1668
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1931
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1715
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2684
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7594
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться