Новые правила: подорожают ли такси?

Со вчерашнего дня агрегаторы такси по требованию Агентства наземного транспорта начали блокировать прием заказов для водителей за пределами территорий, на которые выданы листы допуска. Это решение означает, что таксисты, получившие лицензии на работу в Баку, больше не могут принимать заказы за пределами столицы. Аналогичные ограничения введены и для водителей, работающих в регионах.

Таким образом, доставив пассажира, к примеру, из Баку в Сумгаит, водитель вынужден возвращаться обратно без клиента, что значительно осложняет условия работы и приводит к дополнительным финансовым потерям.

Как сообщил haqqin.az председатель Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров, новое решение существенно осложнило условия работы как для таксистов, так и для клиентов.

«Они фактически довели водителей до предела и одновременно играют на нервах пассажиров. Люди заказывают такси, но не могут его найти, а когда находят, сталкиваются с абсурдными ценами. Лично я вчера стал свидетелем того, что поездка на такси из Сумгаита в Ахмедлы стоила 51 манат. Это не рыночная цена. Это говорит о том, что тарифы на такси уже резко выросли. При принятии подобных решений, к сожалению, не учитываются ни интересы таксистов, ни интересы клиентов», — отметил он.

По словам Эльдарова, сложившаяся ситуация и политика, проводимая AYNA, создают впечатление попытки дискредитировать внутреннюю политику страны. Он подчеркнул, что принимаемые решения фактически формируют недовольную массу населения.

«Необходимо разобраться, какие структуры и в чьих интересах действуют. Текущая политика AYNA оказывает крайне негативное влияние не только на таксистов, но и на пассажиров. Возникает закономерный вопрос: можно ли принимать подобные решения без учета возможного общественного недовольства? В целом все, что сегодня происходит в стране, в том числе в системе такси, является следствием поверхностных и формальных решений со стороны соответствующих структур и муниципальных органов», — добавил Эльдаров.