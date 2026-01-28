USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Новые правила: подорожают ли такси?

Кямаля Алиева
14:40 1669

Со вчерашнего дня агрегаторы такси по требованию Агентства наземного транспорта начали блокировать прием заказов для водителей за пределами территорий, на которые выданы листы допуска. Это решение означает, что таксисты, получившие лицензии на работу в Баку, больше не могут принимать заказы за пределами столицы. Аналогичные ограничения введены и для водителей, работающих в регионах.

Таким образом, доставив пассажира, к примеру, из Баку в Сумгаит, водитель вынужден возвращаться обратно без клиента, что значительно осложняет условия работы и приводит к дополнительным финансовым потерям.

Как сообщил haqqin.az председатель Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров, новое решение существенно осложнило условия работы как для таксистов, так и для клиентов.

«Они фактически довели водителей до предела и одновременно играют на нервах пассажиров. Люди заказывают такси, но не могут его найти, а когда находят, сталкиваются с абсурдными ценами. Лично я вчера стал свидетелем того, что поездка на такси из Сумгаита в Ахмедлы стоила 51 манат. Это не рыночная цена. Это говорит о том, что тарифы на такси уже резко выросли. При принятии подобных решений, к сожалению, не учитываются ни интересы таксистов, ни интересы клиентов», — отметил он.

По словам Эльдарова, сложившаяся ситуация и политика, проводимая AYNA, создают впечатление попытки дискредитировать внутреннюю политику страны. Он подчеркнул, что принимаемые решения фактически формируют недовольную массу населения.

«Необходимо разобраться, какие структуры и в чьих интересах действуют. Текущая политика AYNA оказывает крайне негативное влияние не только на таксистов, но и на пассажиров. Возникает закономерный вопрос: можно ли принимать подобные решения без учета возможного общественного недовольства? В целом все, что сегодня происходит в стране, в том числе в системе такси, является следствием поверхностных и формальных решений со стороны соответствующих структур и муниципальных органов», — добавил Эльдаров.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 162
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4491
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8560
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1506
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1466
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1670
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1932
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1716
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2685
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7594
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3350

