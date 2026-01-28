Под ударом еще одна нефтебаза в России

Силы обороны Украины поразили нефтебазу Хохольская в Воронежской области России, а также ряд российских военных объектов на захваченных россиянами территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в среду, 28 января.

В результате атаки на нефтебазу загорелись нефтепродукты, наблюдается густой дым, указывает Генштаб.

Также зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы армии РФ в селе Колотиловка Белгородской области РФ, российские потери уточняются.

На захваченных россиянами территориях ВСУ атаковали сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА россиян в районе Великой Новоселки и сосредоточение живой силы в районах Шахматного и Григорьевки Донецкой области.

Вблизи Нижней Дуванки на захваченных россиянами территориях Луганской области поражен склад боеприпасов, возле Гуляйполя в Запорожье — сосредоточение живой силы армии РФ, а возле Березового на ВОТ Днепропетровской области — пункт управления российского батальона, говорится в сообщении.

Ночью и утром 28 января мощные взрывы также раздавались в Крыму — в Севастополе и вблизи военных аэродромов РФ. В Силах обороны пока не комментировали информацию.