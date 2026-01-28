USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Под ударом еще одна нефтебаза в России

14:43 1001

Силы обороны Украины поразили нефтебазу Хохольская в Воронежской области России, а также ряд российских военных объектов на захваченных россиянами территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в среду, 28 января.

В результате атаки на нефтебазу загорелись нефтепродукты, наблюдается густой дым, указывает Генштаб.

Также зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы армии РФ в селе Колотиловка Белгородской области РФ, российские потери уточняются.

На захваченных россиянами территориях ВСУ атаковали сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА россиян в районе Великой Новоселки и сосредоточение живой силы в районах Шахматного и Григорьевки Донецкой области.

Вблизи Нижней Дуванки на захваченных россиянами территориях Луганской области поражен склад боеприпасов, возле Гуляйполя в Запорожье — сосредоточение живой силы армии РФ, а возле Березового на ВОТ Днепропетровской области — пункт управления российского батальона, говорится в сообщении.

Ночью и утром 28 января мощные взрывы также раздавались в Крыму — в Севастополе и вблизи военных аэродромов РФ. В Силах обороны пока не комментировали информацию.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 163
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4491
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8563
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1510
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1467
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1672
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1933
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1717
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2685
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7595
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3350

ЭТО ВАЖНО

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 163
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4491
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8563
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1510
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1467
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1672
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1933
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1717
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2685
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7595
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться