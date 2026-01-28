USD 1.7000
«Юрист» обманула доверчивых граждан почти на полмиллиона

На платформе TikTok зафиксированы страницы под названием «Юридический центр», которые привлекают подписчиков посредством прямых трансляций, а затем злоупотребляют доверием граждан.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Джасарат Гамбарли сообщил, что в результате следственных действий, проведенных Ясамальским районным управлением полиции по обращениям граждан, Сабия Паналиева, представлявшаяся в социальных сетях юристом, обвинена по соответствующей статье Уголовного кодекса в незаконном присвоении 449 916 манатов у 145 потерпевших и арестована.

Меры, принятые в ходе следствия, обеспечили компенсацию материального ущерба в размере 381 529 манатов, в настоящее время ведется предварительное расследование уголовного дела.

Другие лица, ставшие жертвами противоправных действий С.Паналиевой, могут обратиться с заявлением в следственный орган.

