Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Бакинское метро пройдет до четырех поселков

15:08

Сегодня рассматривается возможность создания новых линий метро в таких направлениях, как Хырдалан и Масазыр, однако нецелесообразно прокладывать линии метрополитена до поселка Забрат. В нашей текущей концепции этого нет. Об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

По его словам, при определении локаций новых станций метро в первую очередь учитывается вклад, который может внести каждая станция, то есть ее эффективность.

«Прокладка линий метро до жилых массивов, расположенных относительно далеко от центра столицы, таких как Ени Гюнешли, Забрат, Масазыр, Сараи и других, будет рассмотрена на следующих этапах. Основная цель подхода - снизить нагрузку на центр города. Сейчас роль центральных станций в основном выполняют станции «28 Мая» и «Сахиль», - сказал замминистра.

Он отметил, что пассажиры, прибывающие с других станций, в основном приезжают на эти две станции.

«Основная причина, по которой мы изначально строим пересадочные станции, – это снижение транспортной нагрузки на центр и предоставление пассажирам альтернативных станций для прибытия в центр и отбытия из него, то есть диверсификация сети. Станция «Джафар Джаббарлы» уже существует как пересадочная станция для станции «28 Мая», - отметил Гумметов.

По его словам, до 2030 года будут построены пересадочные станции также для станций «Низами», «Сахиль» и «Хатаи», что снизит нагрузку на центральные станции.

На последующих этапах будет поднят вопрос о прокладке линий метро в пригородные районы, добавил замминистра.

