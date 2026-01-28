USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Депутат предложил оцифровать учебники. Нужно ли?

мнение эксперта
Кямаля Алиева
15:15

Полный переход всех учебников на электронные версии можно считать оправданной и позитивной мерой, в случае реализации это было бы даже лучше. Так сказал эксперт в сфере образования Эльчин Мурад, комментируя предложение депутата, члена комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхуна Мамедова о цифровизации учебников.

В интервью haqqin.az Мурад отметил, что наличие электронных учебников делает доступ к ним более удобным и быстрым, поскольку сегодня, чтобы ученику или другому лицу получить нужную книгу, требуется время — необходимо идти в книжный магазин или библиотеку. При этом не всегда удается найти нужное издание и не всегда понятно, где именно оно есть, из-за чего теряется дополнительное время.

«Между тем это время ученик мог бы использовать более эффективно — работать с учебником и расширять свои знания. С этой точки зрения электронные учебники являются положительным решением. Обеспечение и организация электронных учебников в системе образования может дать положительный результат на 90–95%. Однако здесь есть и другие моменты, которые необходимо учитывать, поскольку электронный учебник в любом случае будет зависеть от интернета и интернет-ресурсов. В такой ситуации ученик, не имеющий доступа к сети, может оказаться в сложном положении: ему будет трудно получить учебник, и он будет вынужден снова обращаться к бумажным учебным пособиям», — отметил эксперт.

В связи с этим, по его словам, резкий переход всех предметов на электронные версии и полное изъятие из обращения бумажных учебников нельзя считать правильным решением, и гораздо целесообразнее осуществлять этот процесс поэтапно. Мурад также подчеркнул, что в ряде сел, в том числе отдаленных, по-прежнему существуют проблемы с интернетом.

«В таких населенных пунктах, особенно в школах, необходимо создать устойчивую интернет-систему, чтобы, даже если у ученика нет собственного интернета, он мог пользоваться школьным доступом и полноценно выполнять задания. Если все эти условия будут полностью обеспечены и реализованы, тогда полный переход на электронные учебники будет оправдан. Однако резкий отказ от бумажных версий может создать проблемы для некоторых детей и неизбежно негативно сказаться на качестве образования», — добавил Эльчин Мурад.

