На что ушли миллиарды бюджета?

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 18 млрд 828,4 млн манатов, сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

Данный показатель на 1 млрд 266,9 млн манатов, или 7,2% превышает уровень 2024 года.

Согласно информации, в структуре доходов государственного бюджета за 2025 год по нефтегазовому сектору 23,1%, или 4 млрд 347,4 млн манатов были сформированы за счет поступлений по линии налоговых органов, а 76,9%, или 14 млрд 481 млн манатов пришлись на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

В поступлениях по линии налоговых органов 52%, или 2 млрд 260,3 млн манатов обеспечены за счет налога на прибыль по проекту «Шахдениз», 41,3%, или 1 млрд 795,4 млн манатов — за счет налогов и иных платежей SOCAR, а 6,7%, или 291,7 млн манатов — за счет налога на прибыль по проекту «Азери–Чираг–Гюнешли».

Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в 2025 году составили 6 млрд 369,9 млн манатов, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.

В прошлом году Государственный таможенный комитет должен был перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, в течение года было обеспечено 97% этой суммы.

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору превысили 20,3 млрд манатов, обеспечив более половины всех доходов бюджета.

Они составили 20 млрд 302,7 млн манатов, что соответствует 51,9% общих доходов бюджета, и на 702,4 млн манатов, или 3,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным, в отчетном году в структуре ненефтегазовых доходов 59,1%, или 12 млрд 6,1 млн манатов пришлись на налоговые поступления, 31,4%, или 6 млрд 369,9 млн манатов — на таможенные поступления, 3,3%, или 679,7 млн манатов — на поступления от платных услуг бюджетных организаций, 5,9%, или 1 млрд 200,8 млн манатов — на прочие поступления, 0,3%, или 46,2 млн манатов — на доходы от аренды государственного имущества.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в 2025 году поступления по линии налоговых органов по ненефтегазовому сектору увеличились на 978,6 млн манатов, или 8,9%. Поступления от аренды государственного имущества и прочие поступления — на 120,8 млн манатов, или 10,7%, а доходы от платных услуг бюджетных организаций — на 131,8 млн манатов, или 24,1%.

Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана в 2025 году были исполнены на 96,1% и составили 8 млрд 68,2 млн манатов.

Согласно данным, это на 22,9%, или 1 млрд 506 млн манатов больше, чем в 2024 году.

В отчетном году удельный вес расходов на оборону и национальную безопасность составил 20,9% от фактических расходов государственного бюджета.