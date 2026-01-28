USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

На что ушли миллиарды бюджета?

обновлено 15:45
15:45 1478

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 18 млрд 828,4 млн манатов, сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

Данный показатель на 1 млрд 266,9 млн манатов, или 7,2% превышает уровень 2024 года.

Согласно информации, в структуре доходов государственного бюджета за 2025 год по нефтегазовому сектору 23,1%, или 4 млрд 347,4 млн манатов были сформированы за счет поступлений по линии налоговых органов, а 76,9%, или 14 млрд 481 млн манатов пришлись на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

В поступлениях по линии налоговых органов 52%, или 2 млрд 260,3 млн манатов обеспечены за счет налога на прибыль по проекту «Шахдениз», 41,3%, или 1 млрд 795,4 млн манатов — за счет налогов и иных платежей SOCAR, а 6,7%, или 291,7 млн манатов — за счет налога на прибыль по проекту «Азери–Чираг–Гюнешли».

Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в 2025 году составили 6 млрд 369,9 млн манатов, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.

В прошлом году Государственный таможенный комитет должен был перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, в течение года было обеспечено 97% этой суммы.

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору превысили 20,3 млрд манатов, обеспечив более половины всех доходов бюджета.

Они составили 20 млрд 302,7 млн манатов, что соответствует 51,9% общих доходов бюджета, и на 702,4 млн манатов, или 3,6% больше по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным, в отчетном году в структуре ненефтегазовых доходов 59,1%, или 12 млрд 6,1 млн манатов пришлись на налоговые поступления, 31,4%, или 6 млрд 369,9 млн манатов — на таможенные поступления, 3,3%, или 679,7 млн манатов — на поступления от платных услуг бюджетных организаций, 5,9%, или 1 млрд 200,8 млн манатов — на прочие поступления, 0,3%, или 46,2 млн манатов — на доходы от аренды государственного имущества.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в 2025 году поступления по линии налоговых органов по ненефтегазовому сектору увеличились на 978,6 млн манатов, или 8,9%. Поступления от аренды государственного имущества и прочие поступления — на 120,8 млн манатов, или 10,7%, а доходы от платных услуг бюджетных организаций — на 131,8 млн манатов, или 24,1%.

Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана в 2025 году были исполнены на 96,1% и составили 8 млрд 68,2 млн манатов.

Согласно данным, это на 22,9%, или 1 млрд 506 млн манатов больше, чем в 2024 году.

В отчетном году удельный вес расходов на оборону и национальную безопасность составил 20,9% от фактических расходов государственного бюджета.

*** 15:17

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 465,7 млн манатов, сообщили в Министерстве финансов.

Из указанной суммы 3 млрд 781,9 млн манатов, или 84,7% приходится на целевые средства, предусмотренные непосредственно для восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

Еще 373,2 млн манатов, или 8,3% выделены из резервного фонда государственного бюджета. 258,5 млн манатов, или 5,8% направлены в рамках государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов), а 52,1 млн манатов, или 1,2% - за счет других резервов государственного бюджета.

Напомним, в 2024 году из госбюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий было выделено 4 млрд 855,8 млн манатов.

В государственном бюджете на 2025 год расходы на обслуживание государственного долга и обязательств составили 2 миллиарда 399,6 миллиона манатов.

В течение 2025 года из расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга было обеспечено погашение в общей сложности 2099,5 млн манатов, в том числе по внутреннему государственному долгу — 757,0 млн манатов (по основному долгу — 136,8 млн манатов, по процентам — 620,2 млн манатов), по внешнему государственному долгу — 1342,5 млн манатов (по основному долгу — 959,7 млн манатов, по процентам — 382,8 млн манатов).

В целом по расходам государственного бюджета на обслуживание государственного долга за 2025 год была сформирована экономия в размере 300,1 млн манатов.

По состоянию на 1 января 2026 года внешний государственный долг с учетом облигаций, размещенных на международных финансовых рынках, а также обязательств, выполненных по фактически использованной части в рамках кредитных соглашений, подписанных с различными международными финансово-кредитными организациями и зарубежными банками, составил 4 813,5 млн долларов США, или 6,3 процента ВВП.

Уровень внутреннего государственного долга по состоянию на 1 января 2026 года составил 17 миллиардов 804,5 миллиона манатов, или 13,8 процента ВВП.

Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2025 году составили 47 млрд 955,1 млн манатов, а расходы - 44 млрд 651,9 млн манатов.

В итоге в 2025 году в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 303,2 млн манатов, что на 35% меньше по сравнению с 2024 годом.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 166
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4496
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8566
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1520
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1479
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1677
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1940
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1723
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2694
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7597
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3351

ЭТО ВАЖНО

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 166
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4496
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8566
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1520
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1479
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1677
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1940
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1723
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2694
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7597
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться