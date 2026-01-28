На что ушли миллиарды бюджета?

В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 18 млрд 828,4 млн манатов, сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.
Данный показатель на 1 млрд 266,9 млн манатов, или 7,2% превышает уровень 2024 года.
Согласно информации, в структуре доходов государственного бюджета за 2025 год по нефтегазовому сектору 23,1%, или 4 млрд 347,4 млн манатов были сформированы за счет поступлений по линии налоговых органов, а 76,9%, или 14 млрд 481 млн манатов пришлись на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
В поступлениях по линии налоговых органов 52%, или 2 млрд 260,3 млн манатов обеспечены за счет налога на прибыль по проекту «Шахдениз», 41,3%, или 1 млрд 795,4 млн манатов — за счет налогов и иных платежей SOCAR, а 6,7%, или 291,7 млн манатов — за счет налога на прибыль по проекту «Азери–Чираг–Гюнешли».
Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в 2025 году составили 6 млрд 369,9 млн манатов, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.
В прошлом году Государственный таможенный комитет должен был перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, в течение года было обеспечено 97% этой суммы.
В 2025 году поступления в государственный бюджет Азербайджана по ненефтегазовому сектору превысили 20,3 млрд манатов, обеспечив более половины всех доходов бюджета.
Они составили 20 млрд 302,7 млн манатов, что соответствует 51,9% общих доходов бюджета, и на 702,4 млн манатов, или 3,6% больше по сравнению с 2024 годом.
Согласно данным, в отчетном году в структуре ненефтегазовых доходов 59,1%, или 12 млрд 6,1 млн манатов пришлись на налоговые поступления, 31,4%, или 6 млрд 369,9 млн манатов — на таможенные поступления, 3,3%, или 679,7 млн манатов — на поступления от платных услуг бюджетных организаций, 5,9%, или 1 млрд 200,8 млн манатов — на прочие поступления, 0,3%, или 46,2 млн манатов — на доходы от аренды государственного имущества.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом в 2025 году поступления по линии налоговых органов по ненефтегазовому сектору увеличились на 978,6 млн манатов, или 8,9%. Поступления от аренды государственного имущества и прочие поступления — на 120,8 млн манатов, или 10,7%, а доходы от платных услуг бюджетных организаций — на 131,8 млн манатов, или 24,1%.
Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете Азербайджана в 2025 году были исполнены на 96,1% и составили 8 млрд 68,2 млн манатов.
Согласно данным, это на 22,9%, или 1 млрд 506 млн манатов больше, чем в 2024 году.
В отчетном году удельный вес расходов на оборону и национальную безопасность составил 20,9% от фактических расходов государственного бюджета.
В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 465,7 млн манатов, сообщили в Министерстве финансов.
Из указанной суммы 3 млрд 781,9 млн манатов, или 84,7% приходится на целевые средства, предусмотренные непосредственно для восстановления и реконструкции освобожденных территорий.
Еще 373,2 млн манатов, или 8,3% выделены из резервного фонда государственного бюджета. 258,5 млн манатов, или 5,8% направлены в рамках государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов), а 52,1 млн манатов, или 1,2% - за счет других резервов государственного бюджета.
Напомним, в 2024 году из госбюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий было выделено 4 млрд 855,8 млн манатов.
В государственном бюджете на 2025 год расходы на обслуживание государственного долга и обязательств составили 2 миллиарда 399,6 миллиона манатов.
В течение 2025 года из расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга было обеспечено погашение в общей сложности 2099,5 млн манатов, в том числе по внутреннему государственному долгу — 757,0 млн манатов (по основному долгу — 136,8 млн манатов, по процентам — 620,2 млн манатов), по внешнему государственному долгу — 1342,5 млн манатов (по основному долгу — 959,7 млн манатов, по процентам — 382,8 млн манатов).
В целом по расходам государственного бюджета на обслуживание государственного долга за 2025 год была сформирована экономия в размере 300,1 млн манатов.
По состоянию на 1 января 2026 года внешний государственный долг с учетом облигаций, размещенных на международных финансовых рынках, а также обязательств, выполненных по фактически использованной части в рамках кредитных соглашений, подписанных с различными международными финансово-кредитными организациями и зарубежными банками, составил 4 813,5 млн долларов США, или 6,3 процента ВВП.
Уровень внутреннего государственного долга по состоянию на 1 января 2026 года составил 17 миллиардов 804,5 миллиона манатов, или 13,8 процента ВВП.
Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2025 году составили 47 млрд 955,1 млн манатов, а расходы - 44 млрд 651,9 млн манатов.
В итоге в 2025 году в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 303,2 млн манатов, что на 35% меньше по сравнению с 2024 годом.