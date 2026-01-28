Еще один крупный город Украины без тепла

В результате удара россиян в ночь на 28 января по Кривому Рогу часть жителей города осталась без теплоснабжения, передают украинские СМИ.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, россияне атаковали город баллистикой. В результате удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных. Кроме этого, обстрел вызвал гидроудар, который привел к повреждениям на магистралях.

«На данный момент без отопления около 700 домов. Работаем над восстановлением. В Кривом Роге все службы - коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают», – заявил Вилкул.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 737 жилых домов до сих пор остаются без тепла в Киеве после предыдущих ударов россиян. Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий назвал ситуацию в городе одной из самых критических в Украине.