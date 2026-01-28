Турция о развитии Срединного коридора

Турция предлагает активизировать работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор) и отмечает растущий интерес к нему со стороны США и Европейского союза.

Об этом сообщил посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок в ходе пресс-конференции. По его словам, Срединный коридор зарекомендовал себя как безопасный и практичный маршрут. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост внимания к данному направлению со стороны международных партнеров.

Посол подчеркнул, что Туркменистан играет важную роль в поставках турецкой продукции на рынки Центральной Азии, в то время как Турция является ключевым транзитным направлением для Туркменистана при выходе на европейские рынки. В этом контексте, по его словам, для повышения эффективности Срединного коридора необходимо активизировать развитие мультимодальных перевозок, а также упростить и ускорить двусторонние и трехсторонние операции, в том числе с участием Азербайджана.

Демирок также отметил, что в Турции высоко оценивают усилия Туркменистана по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Он указал на значительный логистический потенциал Международного морского порта Туркменбаши, реализованного при участии турецких подрядных компаний, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере развития транспортно-морской инфраструктуры на Каспийском море.

Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию с выходом в страны Европы. По маршруту осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.