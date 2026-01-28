USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Турция о развитии Срединного коридора

15:39 336

Турция предлагает активизировать работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор) и отмечает растущий интерес к нему со стороны США и Европейского союза.

Об этом сообщил посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок в ходе пресс-конференции. По его словам, Срединный коридор зарекомендовал себя как безопасный и практичный маршрут. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост внимания к данному направлению со стороны международных партнеров.

Посол подчеркнул, что Туркменистан играет важную роль в поставках турецкой продукции на рынки Центральной Азии, в то время как Турция является ключевым транзитным направлением для Туркменистана при выходе на европейские рынки. В этом контексте, по его словам, для повышения эффективности Срединного коридора необходимо активизировать развитие мультимодальных перевозок, а также упростить и ускорить двусторонние и трехсторонние операции, в том числе с участием Азербайджана.

Демирок также отметил, что в Турции высоко оценивают усилия Туркменистана по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Он указал на значительный логистический потенциал Международного морского порта Туркменбаши, реализованного при участии турецких подрядных компаний, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере развития транспортно-морской инфраструктуры на Каспийском море.

Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию с выходом в страны Европы. По маршруту осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 168
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4499
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8568
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1523
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1484
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1680
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1944
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1724
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2696
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7597
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3351

