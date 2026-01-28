Травмы при авариях на скутерах и мопедах крайне опасны

USD 1.7000
Беседа с травматологом
15:43 224

В январе 2026 года в институт (травматологии – ред.) по поводу травм в результате аварий с мопедами, мотоциклами и скутерами обратились 3 человека, а по поводу автомобильных аварий — 52 человека.

Эти данные озвучил заместитель директора — главный врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов во время прямой трансляции в официальном Instagram-аккаунте Минздрава.

По его словам, указанный показатель составляет очень небольшую долю от общего числа травм в результате ДТП (52 случая) — примерно менее 5,8 %:

«Этот факт показывает, что в январе травмы, связанные с транспортом, в основном были вызваны автомобильными авариями, а происшествия с участием двухколесного транспорта фиксировались значительно реже. Однако при обращении к мировой статистике видно, что моторизованные двухколесные транспортные средства — мотоциклы, мопеды и скутеры — занимают значительное место в дорожных авариях. Особенно в группу риска входят молодые водители и те, кто передвигается в городской среде», - сказал Мамедов.

Главврач отметил, что эта тенденция указывает на необходимость уделять особое внимание травмам, связанным с двухколесным мототранспортом, в стратегиях дорожной безопасности, несмотря на то что статистически они выглядят малочисленными (всего 3 случая).

Что касается травм в результате ДТП с участием автомобилей, то, как отметил доктор, непристегивание ремня безопасности в 3 раза повышает риск получения травм.

«Непристегивание ремня безопасности в автомобиле многократно увеличивает риск и является одной из основных причин самых тяжелых травм, с которыми мы сталкиваемся в повседневной практике. Согласно медицинским и исследованиям по безопасности дорожного движения, непристегивание ремня безопасности примерно в 2–3 раза повышает риск получения травм», - сказал Мамедов.

По его словам, вероятность получения тяжелой черепно-мозговой травмы, внутреннего кровотечения и множественных переломов возрастает в разы.

«Риск быть выброшенным из автомобиля во время аварии при непристегнутом ремне безопасности в 20–30 раз выше. В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения мы очень часто сталкиваемся с одной и той же картиной. Авария не была тяжелой, скорость не была высокой, но из-за непристегнутого ремня безопасности пациент поступает в больницу с серьезными травмами. В то же время, если бы в тот момент ремень безопасности был пристегнут, большую часть этих повреждений можно было бы предотвратить», - сказал Мамедов.

Как отметил главврач, практика показывает, что у значительной части пострадавших отсутствует защитная экипировка (шлем, наколенники, налокотники, защитная куртка) либо она используется не в полном объеме.

«У лиц, применяющих защитные средства, травмы, как правило, ограничиваются повреждениями мягких тканей, поверхностными переломами и реже сопровождаются черепно-мозговыми травмами; значительно снижается необходимость в хирургическом вмешательстве и реанимации. Напротив, у пострадавших, не использующих защитную экипировку, чаще регистрируются черепно-мозговые травмы, открытые переломы, тяжелые повреждения конечностей и позвоночника, увеличивается длительность восстановительного периода и риск осложнений. Особенно важную роль в профилактике травм головы и лица играет использование шлема», - подчеркнул Мамедов.

Он еще раз напомнил о том, что ремень безопасности в авто существует не для того, чтобы раздражать водителя или пассажира, а для того, чтобы их защищать.

«Короткое расстояние, поездка по городу, заднее сиденье — ни одно из этих обстоятельств не означает, что риска нет. Авария происходит за доли секунды, а ее последствия могут остаться на всю жизнь. Обязательно пристегивайте ремень безопасности — ради своей жизни, жизни своей семьи и всех, кто находится в автомобиле. Это не просто привычка — это вопрос жизни», - подытожил Мамедов.

