Теплый прием для Байрамова в Китае

В рамках визита в Китай министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим китайским коллегой Ваном И.
«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов получил теплый прием от главы МИД Китайской Народной Республики Вана И в Пекине.
Визит министра Байрамова отражает динамичное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества», – говорится в публикации МИД АР в соцсети Х.