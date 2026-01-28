USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Теплый прием для Байрамова в Китае

15:46 424

В рамках визита в Китай министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим китайским коллегой Ваном И.

«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов получил теплый прием от главы МИД Китайской Народной Республики Вана И в Пекине.

Визит министра Байрамова отражает динамичное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества», – говорится в публикации МИД АР в соцсети Х.

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 173
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4500
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8569
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1528
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1490
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1683
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1947
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1724
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2696
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7597
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3351

ЭТО ВАЖНО

Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 173
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 4500
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 8569
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
Бакинское метро пройдет до четырех поселков
15:08 1528
На что ушли миллиарды бюджета?
На что ушли миллиарды бюджета? обновлено 15:45
15:45 1490
Новые правила: подорожают ли такси?
Новые правила: подорожают ли такси? мнение эксперта
14:40 1683
Президент Сирии в снежной Москве
Президент Сирии в снежной Москве видео
14:33 1947
Иран грозит Америке «серьезными потерями»
Иран грозит Америке «серьезными потерями» новость дополнена
13:52 1724
Россия хочет большего
Россия хочет большего ISW
13:27 2696
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7597
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…»
«Если бы Иисус Христос был жив сегодня, он стал бы партизаном…» о вечном; все еще актуально
27 января 2026, 23:06 3351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться