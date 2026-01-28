Армения надеется на мир в ближайшие месяцы

Армения сделала осознанный выбор в пользу мира и предпринимает последовательные шаги для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, заявил в своем выступлении на сессии ПАСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, историческим событием стал Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года, в ходе которого была подписана совместная декларация премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при участии президента США. Также стороны парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами, основанное на принципах суверенитета и территориальной целостности.

Мирзоян выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан и ратифицирован в ближайшие месяцы.

Мирзоян также указал, что Армения привержена полному урегулированию отношений с Турцией: «Есть прогресс. Открытие границ, установление дипломатических отношений, восстановление железнодорожного сообщения станет важным вкладом в укрепление региональной стабильности и благополучия».