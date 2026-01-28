Жизнь в Херсоне ушла под землю

Систематические атаки российских беспилотников на гражданское население Херсона вынудили городскую инфраструктуру и повседневную жизнь жителей перейти в подземные укрытия. За последний год из-за ударов дронов в городе погибло около 200 человек, а еще 2 000 получили ранения, что превратило Херсон в место наиболее интенсивного использования беспилотных аппаратов против мирных жителей в мире. Об этом пишет The New York Times.

Из-за постоянной угрозы со стороны российских квадрокоптеров, которые запускают с захваченного левого берега Днепра, в Херсоне под землю перенесли больницы, роддом, государственные учреждения и учреждения культуры. Школы работают исключительно в онлайн-режиме, а детские игровые зоны обустроены в подвалах. Жители вынуждены пользоваться онлайн-чатами для отслеживания перемещения дронов, а муниципальные службы работают с ручными детекторами сигналов.

«Невозможно убежать от дрона», – сказала 36-летняя местная жительница Таня Лещенко. Она добавила: «Это страшно».

Для защиты от атак в городе установлено 250 бетонных камер для эвакуации на тротуарах, растянуты десятки километров сетей над магистралями и построена стена из антенн для создания радиопомех вдоль берега. Однако, по словам очевидцев, российские операторы целенаправленно охотятся на отдельных прохожих и автомобили, сбрасывая гранаты на людей в садах или на улицах.

Правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch, отмечают, что ситуация в Херсоне является примером радикального удешевления стоимости высокоточных ударов по гражданским объектам, что становится новой угрозой в зонах конфликтов по всему миру.

Утром в среду, 28 января, российская армия обстреляла медучреждение в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали двое медицинских работников, предварительный диагноз — контузия.