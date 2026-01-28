USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Жизнь в Херсоне ушла под землю

фото
16:23 1288

Систематические атаки российских беспилотников на гражданское население Херсона вынудили городскую инфраструктуру и повседневную жизнь жителей перейти в подземные укрытия. За последний год из-за ударов дронов в городе погибло около 200 человек, а еще 2 000 получили ранения, что превратило Херсон в место наиболее интенсивного использования беспилотных аппаратов против мирных жителей в мире. Об этом пишет The New York Times.

Из-за постоянной угрозы со стороны российских квадрокоптеров, которые запускают с захваченного левого берега Днепра, в Херсоне под землю перенесли больницы, роддом, государственные учреждения и учреждения культуры. Школы работают исключительно в онлайн-режиме, а детские игровые зоны обустроены в подвалах. Жители вынуждены пользоваться онлайн-чатами для отслеживания перемещения дронов, а муниципальные службы работают с ручными детекторами сигналов.

«Невозможно убежать от дрона», – сказала 36-летняя местная жительница Таня Лещенко. Она добавила: «Это страшно».

Для защиты от атак в городе установлено 250 бетонных камер для эвакуации на тротуарах, растянуты десятки километров сетей над магистралями и построена стена из антенн для создания радиопомех вдоль берега. Однако, по словам очевидцев, российские операторы целенаправленно охотятся на отдельных прохожих и автомобили, сбрасывая гранаты на людей в садах или на улицах.

Правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch, отмечают, что ситуация в Херсоне является примером радикального удешевления стоимости высокоточных ударов по гражданским объектам, что становится новой угрозой в зонах конфликтов по всему миру.

Утром в среду, 28 января, российская армия обстреляла медучреждение в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали двое медицинских работников, предварительный диагноз — контузия.

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 738
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4586
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7877
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1393
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1677
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1787
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9180
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9106
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1211
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5351

ЭТО ВАЖНО

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 738
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4586
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7877
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1393
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1677
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1787
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9180
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9106
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1211
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться