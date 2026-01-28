USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Зеленского «ждут» в Москве

Президент США Дональд Трамп предлагал России рассмотреть возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — сказал Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

По утверждению Ушакова, Москва не отказывается от контактов Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Но эти контакты должны быть «хорошо подготовлены» и «ориентированы на результат», заявил помощник российского лидера. «И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», - рассказал представитель Кремля.

Возможная встреча Путина и Зеленского стала обсуждаться после трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби, которые прошли 23-24 января и получили положительные оценки от всех трех делегаций. Источник издания Axios тогда сообщал, что стороны «очень близки к встрече Путина и Зеленского». В сентябре 2025 года Владимир Путин сказал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Российский президент предлагал провести переговоры в Москве. Украинский президент ответил, что такое предложение означает, что российская сторона пока не готова к такой встрече.

