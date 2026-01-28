USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
В рейтинге QS EUROPE 2026 UNEC стал первым в Азербайджане и на Южном Кавказе

16:57 301

Вслед за Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 сегодня были опубликованы результаты QS World University Rankings (WUR): Europe 2026.

По сравнению с прошлым годом количество университетов, участвующих в данном рейтинге, увеличилось с 291 до 958. В рейтинге QS Europe 2026 были оценены 15 университетов Азербайджана, 6 из них - впервые.

UNEC и в этом рейтинге подтвердил статус лидера региона, заняв первое место в Азербайджане и на Южном Кавказе. Кроме того, улучшив свои позиции, UNEC также вошел в ТОП-300 университетов Европы, заняв 271-е место в Европе и 12-е место в Западной Азии.

Рейтинг составлен на основе 19,8 миллиона научных публикаций, ссылок на 200 миллионов научных публикаций, 1,5 миллиона голосов ученых (академическая репутация), 520 тысяч голосов по репутации работодателей.  По показателю репутации работодателей UNEC входит в первую сотню университетов в Европе. По показателю занятости выпускников UNEC в 3 раза превышает медианный показатель по Европе.

