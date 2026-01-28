Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане

За 10 месяцев прошлого года в Азербайджане родились 80 802 ребенка. По итогам 2025 года этот показатель может составить около 95 тысяч младенцев, что является самым низким уровнем за весь период независимости страны — за 34 года.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов отметил, что проблема сокращения численности населения наблюдается не только в Азербайджане. По его словам, данный процесс происходит во многих странах мира.

«Аналогичные демографические тенденции сегодня наблюдаются и в соседних странах - Иране и Турции. Причины происходящего носят многокомпонентный характер и не сводятся к одному фактору, поскольку на ситуацию влияет совокупность различных проблем, каждая из которых играет свою роль. В последнее время люди все чаще стремятся иметь меньше детей. Кроме того, значительная часть молодежи сегодня не хочет создавать семью и брать на себя ответственность. Параллельно с этим как в азербайджанском обществе, так и в других странах постоянно растет число разводов, что также является важным фактором и в целом представляет собой сложный процесс», — считает Мамедов.

Депутат отметил, что сегодня некоторые пытаются связывать демографическую проблему исключительно с экономическими причинами, однако, по его мнению, это неверно. Он подчеркнул, что ошибочно полагать, будто улучшение материального положения само по себе способно полностью решить этот вопрос, поскольку данная проблема существовала и будет существовать, периодически проявляясь в разные периоды.

«Считаю неверным связывать снижение рождаемости только с одним фактором. Необходимо реализовывать комплексные меры, усиливать пропаганду семейных ценностей и продумывать различные механизмы поддержки, предпринимая последовательные и продуманные шаги для улучшения демографической ситуации в стране», — добавил Мамедов.