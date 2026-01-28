USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Слово Трампа: нефть на подъеме

17:07 553

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что ВМС США готовы поступить в отношении Ирана так же, как и в случае с Венесуэлой, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 1%, до $68,19 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года находилась на отметке $62,71 за баррель (+0,71%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой. Американский лидер также выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 755
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4598
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7878
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1402
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1689
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1791
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9181
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9108
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1217
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5354

ЭТО ВАЖНО

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 755
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4598
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7878
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1402
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1689
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1791
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9181
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9108
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1217
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5354
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться