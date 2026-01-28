Слово Трампа: нефть на подъеме

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что ВМС США готовы поступить в отношении Ирана так же, как и в случае с Венесуэлой, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 1%, до $68,19 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года находилась на отметке $62,71 за баррель (+0,71%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой. Американский лидер также выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.