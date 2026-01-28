USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Турция направляет оперативную группу на учения НАТО

17:12 353

Турция направила оперативную группу «Анадолу» на годичную миссию НАТО, которая отплыла из Фочи для проведения операций в европейских морских театрах под национальным командованием.

Оперативная группа состоит из TCG Anadolu (УДК), TCG Derya (корабль материально-технического обеспечения), TCG İstanbul (фрегат класса I) и TCG Oruçreis (фрегат класса Barbaros).

В дополнение к надводным боевым кораблям оперативная группа объединяет широкий спектр воздушных и амфибийных сил, включая вертолеты, амфибийные десантные машины и беспилотные летательные аппараты, что позволяет беспрепятственно проводить совместные и комбинированные амфибийные операции в различных сферах.

Турецкие военно-морские силы взяли на себя функции командующего амфибийной оперативной группой (CATF) и командующего десантными силами (CLF) с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Это первый случай, когда Турция взяла на себя эти ключевые командные обязанности в НАТО.

В период с января по апрель 2026 года турецкая морская оперативная группа «Анадолу» будет действовать на обширной морской территории, включая Средиземное море, Бискайский залив, Ла-Манш, Северное море, Балтийское море и Адриатическое море, участвуя в мероприятиях НАТО, в том числе в учениях STEADFAST DART.

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 758
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4602
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7878
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1404
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1691
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1793
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9181
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9108
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1219
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5355

ЭТО ВАЖНО

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 758
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4602
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7878
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1404
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1691
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1793
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9181
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9108
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1219
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться