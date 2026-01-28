Турция направляет оперативную группу на учения НАТО

Турция направила оперативную группу «Анадолу» на годичную миссию НАТО, которая отплыла из Фочи для проведения операций в европейских морских театрах под национальным командованием.

Оперативная группа состоит из TCG Anadolu (УДК), TCG Derya (корабль материально-технического обеспечения), TCG İstanbul (фрегат класса I) и TCG Oruçreis (фрегат класса Barbaros).

В дополнение к надводным боевым кораблям оперативная группа объединяет широкий спектр воздушных и амфибийных сил, включая вертолеты, амфибийные десантные машины и беспилотные летательные аппараты, что позволяет беспрепятственно проводить совместные и комбинированные амфибийные операции в различных сферах.

Турецкие военно-морские силы взяли на себя функции командующего амфибийной оперативной группой (CATF) и командующего десантными силами (CLF) с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Это первый случай, когда Турция взяла на себя эти ключевые командные обязанности в НАТО.

В период с января по апрель 2026 года турецкая морская оперативная группа «Анадолу» будет действовать на обширной морской территории, включая Средиземное море, Бискайский залив, Ла-Манш, Северное море, Балтийское море и Адриатическое море, участвуя в мероприятиях НАТО, в том числе в учениях STEADFAST DART.