Китайский вклад в «Орешник»

Китай поставляет инструменты, чтобы помочь России построить гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой, которую российский президент Владимир Путин использует для угроз Западу, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что в начале января российские войска выпустили ракету «Орешник» по западноукраинскому городу Львову, который находится всего в 64 километрах от границы с Польшей.

Приводятся данные, что гиперзвуковая баллистическая ракета, которая была использована Россией в бою только дважды, может выпустить шесть боеголовок во время полета, которые поражают различные цели.

В публикации говорится, что для создания боеголовок, которые могут быть установлены на ракеты, способные поразить Европу менее чем за 20 минут, используются специализированные производственные машины и инструменты.

Эти средства являются частью технологий и современного оборудования на сумму 10,3 млрд долларов, которые, по данным издания, Китай отправил в Россию для того, чтобы помочь создать военное оборудование и расширить производство оружия.

Как сообщило издание, увеличение производства частично связано с использованием одного конкретного станка с ЧПУ (числовым программным управлением) – карусельного токарного станка китайского производства, который обтачивает и режет металл.

По данным украинской разведки, этот станок используется на государственном заводе в Воткинске, ведущем предприятии по производству ракет в России, на которое наложены санкции со стороны Великобритании, США, ЕС и Японии.

Именно на этом заводе происходит производство ракет «Орешник», а также баллистических ракет «Искандер-М» и межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М».

Издание предполагает, что Китай мог отправить России и другие компоненты на миллиарды долларов, которые необходимы при изготовлении высокоточного оружия и самолетов. Их Москва либо не может производить самостоятельно, либо производит в недостаточном объеме.