«АзерГолд» провело первую экспортную операцию в 2026 году

ЗАО «АзерГолд», одна из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана, в январе 2026 года успешно провела свою первую экспортную операцию.

В результате продажи первой партии золота и серебра, поставленных на международные рынки, в экономику страны было привлечено 32,9 млн манатов.

По итогам 2025 года государственная компания продала в общей сложности 73,2 тыс. унций золота и 93,2 тыс. унций серебра на международных и внутренних рынках. Общий доход от этих продаж составил 439,3 млн манатов, что на 43% превышает показатель 2024 года.

Следует отметить, что за время своей деятельности ЗАО «АзерГолд» было продано 560,5 тыс. унций золота и 1,04 млн унций серебра, привлекая в экономику страны 1,9 миллиарда манатов.