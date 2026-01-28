USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

«АзерГолд» провело первую экспортную операцию в 2026 году

17:57 202

ЗАО «АзерГолд», одна из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана, в январе 2026 года успешно провела свою первую экспортную операцию.

В результате продажи первой партии золота и серебра, поставленных на международные рынки, в экономику страны было привлечено 32,9 млн манатов.

По итогам 2025 года государственная компания продала в общей сложности 73,2 тыс. унций золота и 93,2 тыс. унций серебра на международных и внутренних рынках. Общий доход от этих продаж составил 439,3 млн манатов, что на 43% превышает показатель 2024 года.

Следует отметить, что за время своей деятельности ЗАО «АзерГолд» было продано 560,5 тыс. унций золота и 1,04 млн унций серебра, привлекая в экономику страны 1,9 миллиарда манатов.

Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 761
Армада идет. Иран готовится
Армада идет. Иран готовится обновлено 17:28
17:28 4606
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 7878
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 1406
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 1693
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 1795
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9182
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло
Выкладка Йылмаза Оздила: Конфликт Турции с Израилем - фуфло наше поле зрения
01:20 5963
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть
Пока Трамп готовился… Иран смещает власть главная тема; все еще актуально
00:42 9108
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
Армения надеется на мир в ближайшие месяцы
16:07 1219
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
12:25 5357

