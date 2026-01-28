Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров

«На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – указал представитель Кремля.

Трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинской войны в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Москва исходит из необходимости продолжения контактов в закрытом формате.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», – отметил Песков.

По словам представителя Кремля, сами переговоры отличаются высокой сложностью, поскольку ведутся «по очень чувствительной теме».

«И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично – это вредить делу переговоров», – пояснил он.