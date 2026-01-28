USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров

18:21 1027

Трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинской войны в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – указал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва исходит из необходимости продолжения контактов в закрытом формате.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», – отметил Песков.

По словам представителя Кремля, сами переговоры отличаются высокой сложностью, поскольку ведутся «по очень чувствительной теме».

«И во время переговоров обсуждать какие-то отдельные сегменты публично – это вредить делу переговоров», – пояснил он.

Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 32
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 3936
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 1630
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1028
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 2346
Американцы нон-стоп следят за Ираном
Американцы нон-стоп следят за Ираном обновлено 18:44
18:44 6579
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8145
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 2824
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 2772
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 2721
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9499

