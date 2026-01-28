Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»

Сегодня ночью, в 00:00 по бакинскому времени, в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд» начнется матч заключительного 8-го тура Лиги чемпионов между чемпионом Англии «Ливерпулем» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. На VAR будут сидеть нидерландец Пол Ван Боекель и бельгиец Ян Ботерберг.

Перед последним туром «Карабах» с 10 очками занимает 18-е место, и даже в случае крупного поражения в Ливерпуле лишь невероятное стечение обстоятельств может помешать команде Гурбана Гурбанова оказаться в числе 24-х лучших и сыграть в 1/16 финала.

«Ливерпуль» с 15 очками располагается на 4-й позиции. Англичанам нужны очки, чтобы удержаться в первой восьмерке и напрямую попасть в 1/8 финала.

У «Карабаха» два футболиста висят на карточках. Это - Кевин Медина и Матеус Сильва. Если они получат предупреждение в Ливерпуле, то пропустят первый матч 1/16 финала.

«Ливерпуль» ранее никогда не играл с азербайджанскими клубами. «Карабах» провел с английскими командами восемь матчей, в которых не одержал ни одной победы: ничья и семь поражений при разнице забитых и пропущенных 3-23. Единственная ничья была добыта совсем недавно в домашнем матче нынешнего розыгрыша ЛЧ против «Челси» (2:2).

В четырех выездных матчах в Англии «Карабах» забил 1 и пропустил 13 голов.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ