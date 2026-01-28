USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Кремль расколол французских ультраправых

Среди депутатов французской правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются заметные разногласия в оценке отношений с Кремлем, сообщает Politico.

«Старая гвардия традиционалистов в партии, которая поддерживает тезисы Кремля, столкнулась с новым поколением, поддерживающим Украину», — говорится в статье.

Как отмечает издание, комментарии шести членов партии, близких к ее руководству, указывают на то, что 30-летний Жордан Барделла называет Россию «угрозой» для Франции и Европы в целом. Сейчас Барделла считается основным претендентом на пост президента республики, следует из опроса тысячи респондентов, проведенного социологической компанией Odoxa в ноябре 2025 года.

«В зависимости от соперников в первом туре он (Барделла) получит либо 35%, либо 36% голосов, а также одержит победу над всеми остальными кандидатами, прошедшими во второй тур», – пояснила Odoxa.

Другой лидер партии Марин Ле Пен, в свою очередь, придерживается политического наследия президента Шарля де Голля, который поощрял сотрудничество с Советским Союзом и занимал жесткую позицию в отношении США.

Издание Politico напомнило о ее неоднократных заявлениях о намерении вывести Францию из НАТО, а также о кредите в €9 млн, предоставленном партии в 2014 году первым чешско-российским банком (ПЧРБ).

«С 2022 года Марин Ле Пен и Жордан Барделла значительно смягчили свою прежнюю пророссийскую риторику. Этот сдвиг, безусловно, носит стратегический характер, поскольку подавляющее большинство населения Франции поддерживает Украину, но его устойчивость сомнительна», – прокомментировал изданию ситуацию бывший французский чиновник, профессор Центра военных исследований в Дании Оливье Шмитт.

Рассуждая о стремлении Барделла войти в политический мейнстрим, Politico также напомнило, что в 2023 году «Национальное объединение» за несколько месяцев до выборов 2024 года объявило о погашении более €6 млн российского кредита.

Весной 2025 года Марин Ле Пен была признана виновной по делу о хищении средств Европарламента. Исправительный суд Парижа отстранил ее от участия в президентских выборах. При этом Politico отметило, что Ле Пен обжаловала это решение, и в случае его пересмотра ее имя «наверняка появится в избирательном бюллетене вновь». Как заключает издание, дальнейшая внешнеполитическая линия партии во многом будет зависеть от того, кто из ее депутатов станет кандидатом в президенты от «Национального объединения».

