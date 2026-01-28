USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

«Играете с огнем»: Трамп атаковал мэра Миннеаполиса

19:02 674

Президент США Дональд Трамп обратился к мэру Миннеаполиса с призывом не препятствовать применению иммиграционного законодательства на территории города. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Удивительно! Мэр Джейкоб Фрей только что заявил: «Миннеаполис не соблюдает и не будет обеспечивать исполнение федеральных иммиграционных законов». И это после того, как у меня был очень хороший разговор с ним. Не мог бы кто-нибудь из его ближайшего окружения объяснить ему, что это заявление – очень серьезное нарушение закона, и что он играет с огнем!» – написал он в Truth Social.

Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) совместно с Погранично-таможенной службой в течение двух месяцев проводили в Миннеаполисе операцию по выявлению нелегальных мигрантов, задействовав около 3 тыс. сотрудников. По итогам мероприятий были задержаны примерно 3,4 тыс. человек.

Эти действия вызвали резкую критику со стороны местных властей и спровоцировали акции протеста в штате. В ходе рейдов и столкновений во время протестов погибли двое граждан США – мать семейства Рене Николь Гуд и медбрат Алекс Претти.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис 27 января заявил, что Трамп должен отправить в отставку министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в связи с гибелью людей во время рейдов против нелегалов в Миннесоте. В случае отказа, по его словам, в отношении нее следует инициировать процедуру импичмента.

На этой неделе представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп призывает Конгресс США принять закон против «городов-убежищ» для усиления контроля за реализацией миграционной политики. «Города-убежища» (sanctuary cities) – это штаты и муниципалитеты США, которые отказываются сотрудничать с федеральными властями в сфере миграционного законодательства либо ограничивают такое взаимодействие.

Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 33
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 3937
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 1632
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1028
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 2346
Американцы нон-стоп следят за Ираном
Американцы нон-стоп следят за Ираном обновлено 18:44
18:44 6580
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8145
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 2824
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 2773
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 2721
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9499

