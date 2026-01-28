Трамп тайно переписал правила ядерной безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа скорректировала ряд директив в сфере ядерной безопасности, чтобы ускорить разработку реакторов нового поколения, однако не стала выносить эти изменения в публичное поле. Об этом сообщает радиостанция NPR, ознакомившаяся с копиями более чем десятка новых распоряжений Белого дома, ни одно из которых не опубликовано в открытом доступе.

Речь идет о ведомственных приказах, которые устанавливают «требования практически ко всем аспектам эксплуатации реакторов», включая системы безопасности, экологическую защиту, охрану объектов и порядок расследования аварий.

В рамках части новых правил требования к безопасности на реакторах были сокращены:

ослаблены меры по защите грунтовых вод и окружающей среды;

упразднена как минимум одна ключевая должность в сфере безопасности;

снижены требования к ведению документации;

повышена допустимая доза радиации, которой может подвергнуться сотрудник до начала официального расследования аварии.

Как следует из анализа NPR, из прежних версий тех же распоряжений было исключено более 750 страниц. После правок, внесенных администрацией Трампа, объем документов сократился примерно до одной трети от исходного.

Отдельно издание отмечает, что новые распоряжения исключают ряд базовых принципов ядерной безопасности. В частности, исчезает правило «As Low As Reasonably Achievable» (ALARA) – «настолько низкий уровень облучения, насколько это разумно возможно». Этот принцип обязывал операторов атомных реакторов снижать радиационное воздействие не только до формально допустимых значений, но до максимально возможного минимума, и десятилетиями применялся как в Министерстве энергетики США, так и в Комиссии по ядерному регулированию.

Отказ от ALARA означает, что новые реакторы могут возводиться с меньшим уровнем защиты, например с более тонким бетонным экранированием. Кроме того, работникам могут разрешить более продолжительные смены, что приведет к увеличению получаемых ими доз радиации. Об этом рассказал NPR Тисон Кэмпбелл, партнер юридической фирмы K&L Gates и бывший юрист Комиссии по ядерному регулированию.

В декабре 2025 года министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что власти планируют модернизировать ядерную триаду. Он подчеркнул, что США сталкиваются с «двумя другими крупными ядерными державами» и намерены испытывать ядерное оружие и системы его доставки «наравне с другими».