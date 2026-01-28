Ильхам Алиев одобрил соглашение с Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел АР и Грузии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, утверждено «Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Грузии», подписанное в Тбилиси 21 ноября 2025 года.

После вступления в силу соглашения МВД АР должно обеспечить выполнение его положений. МИД Азербайджана поручено уведомить правительство Грузии о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.