Венесуэльская нефть хлынула в США

Американская корпорация Chevron намерена в марте нарастить объемы поставок венесуэльской нефти на рынок США до 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

По информации агентства, в декабре 2025 года объем поставок венесуэльской нефти Chevron на американский рынок составлял около 100 тыс. баррелей в сутки, а уже в январе был увеличен до 230 тыс. баррелей.

Как отмечает Reuters, для ускорения вывоза накопленных в хранилищах объемов сырья компания зафрахтовала порядка дюжины нефтяных танкеров.