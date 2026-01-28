USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Венесуэльская нефть хлынула в США

19:57 142

Американская корпорация Chevron намерена в марте нарастить объемы поставок венесуэльской нефти на рынок США до 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

По информации агентства, в декабре 2025 года объем поставок венесуэльской нефти Chevron на американский рынок составлял около 100 тыс. баррелей в сутки, а уже в январе был увеличен до 230 тыс. баррелей.

Как отмечает Reuters, для ускорения вывоза накопленных в хранилищах объемов сырья компания зафрахтовала порядка дюжины нефтяных танкеров.

Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 66
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 3955
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 1650
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1042
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 2364
Американцы нон-стоп следят за Ираном
Американцы нон-стоп следят за Ираном обновлено 18:44
18:44 6603
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8148
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 2835
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 2784
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 2726
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9500

ЭТО ВАЖНО

Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 66
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 3955
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 1650
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1042
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 2364
Американцы нон-стоп следят за Ираном
Американцы нон-стоп следят за Ираном обновлено 18:44
18:44 6603
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8148
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 2835
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 2784
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 2726
До чего доводят пляски с Путиным
До чего доводят пляски с Путиным судьба министра; все еще актуально
02:38 9500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться