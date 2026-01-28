USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву

20:19 1102

Общие договоренности по гарантиям безопасности для Украины уже выработаны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских..., а затем и поддержку со стороны США», – сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

По словам госсекретаря, сама архитектура таких гарантий для Киева фактически строится вокруг участия Вашингтона.

Он также указал, что союзники США в последние годы недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности, в связи с чем неспособны обеспечивать подобные гарантии безопасности без американской поддержки.

20:19 1103
20:02 1465
17:12 5428
18:27 2820
18:21 1531
17:45 3244
21:19 8617
02:57 8371
17:03 3816
16:41 3447
16:18 3308

