Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву

Общие договоренности по гарантиям безопасности для Украины уже выработаны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских..., а затем и поддержку со стороны США», – сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

По словам госсекретаря, сама архитектура таких гарантий для Киева фактически строится вокруг участия Вашингтона.

Он также указал, что союзники США в последние годы недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности, в связи с чем неспособны обеспечивать подобные гарантии безопасности без американской поддержки.