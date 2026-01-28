USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Россию выдавили, но дали отмашку Китаю

Госсекретарь США о венесуэльской нефти
20:35 841

США не видят препятствий для закупок Китаем венесуэльской нефти, однако такие сделки должны осуществляться на рыночных условиях. Об этом в среду заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира», – заявил Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

По его словам, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству и использовать доходы для закупки американских товаров. Госсекретарь сообщил, что Родригес пообещала прекратить поставки венесуэльской нефти Кубе и добиваться национального примирения с венесуэльцами, проживающими в стране и за рубежом.

«Мы считаем, что ее собственные интересы совпадают с продвижением наших ключевых целей», – добавил он.

Рубио сообщил, что США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки.

При этом он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты не планируют проведение каких-либо операций и не ожидают военных действий в Венесуэле.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает жестких сроков для проведения реформ в стране после смещения президента Николаса Мадуро.

«Я не могу сказать, сколько времени это займет. Но это не может длиться вечно. Это невозможно, но здесь не прошло и четырех недель», – пояснил Рубио.

Кроме того, он указал, что национальные интересы США носят глобальный характер. В числе ключевых направлений, где Вашингтон реализует свои цели, госсекретарь назвал Ближний Восток, Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион.

Госсекретарь сообщил, что США планируют в скором времени восстановить собственное дипломатическое присутствие в Венесуэле.

