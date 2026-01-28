Армения получает рекордную военную помощь от ЕС

Послы стран – членов Евросоюза в среду согласовали предоставление Армении пакета военной помощи на сумму 20 млн евро. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники.

По их данным, это крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи, предоставляемый Армении в рамках Европейского фонда мира.

«Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира», – говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2024 году Европейский союз выделил Еревану 10 млн евро из Фонда мира, что стало первым подобным шагом в истории двусторонних отношений.