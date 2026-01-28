USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Армения получает рекордную военную помощь от ЕС

20:46 1081

Послы стран – членов Евросоюза в среду согласовали предоставление Армении пакета военной помощи на сумму 20 млн евро. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники.

По их данным, это крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи, предоставляемый Армении в рамках Европейского фонда мира.

«Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира», – говорится в сообщении. 

Для сравнения, в 2024 году Европейский союз выделил Еревану 10 млн евро из Фонда мира, что стало первым подобным шагом в истории двусторонних отношений.

Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
20:19 1104
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 1467
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 5429
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 2822
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1533
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3244
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 8624
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8373
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 3817
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3448
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3309

ЭТО ВАЖНО

Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
20:19 1104
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 1467
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 5429
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 2822
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1533
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3244
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 8624
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8373
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 3817
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3448
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться