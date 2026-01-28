Россию и Иран бьют персональными санкциями

USD 1.7000
Постоянные представители стран Евросоюза в среду одобрили новый пакет персональных санкций против России и Ирана. Как сообщил РИА Новости европейский источник, их официальная публикация запланирована на четверг.

«Обе темы были утверждены постпредами и будут окончательно одобрены завтра на заседании Совета ЕС, публикация в официальном журнале также ожидается завтра», – сообщил собеседник агентства.

СМИ также сообщили, что в санкционные списки против России будут внесены шесть физических лиц. В рамках санкций по ситуации в Иране в списки включат 15 физических лиц и шесть организаций. При этом в отдельный пакет санкций против Ирана за сотрудничество с Россией войдут четыре физических лица и шесть организаций.

Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
20:19 1104
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 1468
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 5430
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 2823
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1534
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3244
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 8625
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8373
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 3819
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3449
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3309

