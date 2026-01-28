Россию и Иран бьют персональными санкциями

Постоянные представители стран Евросоюза в среду одобрили новый пакет персональных санкций против России и Ирана. Как сообщил РИА Новости европейский источник, их официальная публикация запланирована на четверг.

«Обе темы были утверждены постпредами и будут окончательно одобрены завтра на заседании Совета ЕС, публикация в официальном журнале также ожидается завтра», – сообщил собеседник агентства.

СМИ также сообщили, что в санкционные списки против России будут внесены шесть физических лиц. В рамках санкций по ситуации в Иране в списки включат 15 физических лиц и шесть организаций. При этом в отдельный пакет санкций против Ирана за сотрудничество с Россией войдут четыре физических лица и шесть организаций.