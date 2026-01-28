Конфликт разрастается: Украина вызвала посла Венгрии на ковер

Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Венгрии Антала Хейзера в связи с заявлениями венгерских властей о якобы вмешательстве Киева в парламентские выборы в Венгрии. Соответствующий документ размещен на сайте МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Киев категорически против вовлечения страны в предвыборную кампанию Венгрии, поскольку это наносит ущерб двусторонним отношениям. Венгерскую сторону призвали прекратить «агрессивную антиукраинскую риторику», чтобы избежать негативных последствий для отношений между соседними странами.

В министерстве отметили, что Украина остается готовой к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Венгрией. В МИД также заявили о необходимости разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку это соответствует интересам обеих стран и венгерского меньшинства на Украине.

Ранее МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште после призыва президента Украины Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Зеленский и украинское правительство открыто пытаются влиять на результаты выборов. «Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгров на содержание украинского государства», – отметил он.