Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Конфликт разрастается: Украина вызвала посла Венгрии на ковер

21:32 358

Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Венгрии Антала Хейзера в связи с заявлениями венгерских властей о якобы вмешательстве Киева в парламентские выборы в Венгрии. Соответствующий документ размещен на сайте МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Киев категорически против вовлечения страны в предвыборную кампанию Венгрии, поскольку это наносит ущерб двусторонним отношениям. Венгерскую сторону призвали прекратить «агрессивную антиукраинскую риторику», чтобы избежать негативных последствий для отношений между соседними странами.

В министерстве отметили, что Украина остается готовой к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Венгрией. В МИД также заявили о необходимости разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку это соответствует интересам обеих стран и венгерского меньшинства на Украине.

Ранее МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште после призыва президента Украины Владимира Зеленского «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что Зеленский и украинское правительство открыто пытаются влиять на результаты выборов. «Очевидно, они хотят, чтобы победила партия «Тиса», потому что если партия «Тиса» выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут «да» Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгров на содержание украинского государства», – отметил он.

Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
Европейцы на линии, США – в тылу: Рубио о гарантиях Киеву
20:19 1105
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 1469
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 5430
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
18:27 2823
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
Абу-Даби за закрытыми дверями: Кремль назвал дату переговоров
18:21 1535
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3246
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 8627
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8374
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 3821
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3449
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3309

