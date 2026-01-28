Немецкие системы ПВО скоро прибудут в Украину

ФРГ в ближайшее время передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T, которые станут ключевым фактором защиты воздушного пространства страны, сообщил посол Германии в Украине Гайко Томс в интервью «Суспільному».

«На данный момент Украина получила девять систем IRIS‑T, и в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов», – сказал Томс.

Он подчеркнул, что надежная противовоздушная оборона имеет критическое значение для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил Томс, отметив комплексный подход Берлина – от энергетической помощи до поставок средств ПВО.

Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем ПВО. Как сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух, Киев заказал 18 систем IRIS‑T.