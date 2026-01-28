USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Немецкие системы ПВО скоро прибудут в Украину

21:48 751

ФРГ в ближайшее время передаст Украине новые системы ПВО IRIS-T, которые станут ключевым фактором защиты воздушного пространства страны, сообщил посол Германии в Украине Гайко Томс в интервью «Суспільному».

«На данный момент Украина получила девять систем IRIS‑T, и в ближайшее время ожидается прибытие новых комплексов», – сказал Томс.

Он подчеркнул, что надежная противовоздушная оборона имеет критическое значение для безопасности страны, а Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину», – добавил Томс, отметив комплексный подход Берлина – от энергетической помощи до поставок средств ПВО.

Германия передала Украине два комплекса Patriot в конце 2025 года и продолжает поставки боеприпасов для систем ПВО. Как сообщал генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух, Киев заказал 18 систем IRIS‑T.

Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4232
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2662
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2197
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6473
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2328
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3849
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10707
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8556
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4511
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3767
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3591

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4232
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2662
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2197
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6473
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2328
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3849
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10707
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8556
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4511
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3767
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести
Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести наш комментарий
16:18 3591
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться