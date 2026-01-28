USD 1.7000
EUR 2.0401
RUB 2.2295
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Трамп похвастался «невероятными» инвестициями

21:53 799

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его правления в американскую экономику было привлечено около $18 трлн инвестиций. Такую оценку он привел, выступая в Вашингтоне на мероприятии, посвященном инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

«Америка вернулась. После (состоявшихся в ноябре 2024 года президентских) выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше», – заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал такой размер вложений «невероятным».

«Самый большой (ежегодный размер инвестиций в экономику) составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов», – добавил американский лидер.

Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли»
Что будет с Донбассом: «Этот рубеж мы еще не перешли» обновлено 23:32
23:32 2237
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля»
Лига чемпионов: «Карабах» на «Энфилде» против «Ливерпуля» Стартовые составы; обновлено 22:55
22:55 4234
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
Армения получает рекордную военную помощь от ЕС
20:46 2664
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран
Мир на Южном Кавказе ослабляет Москву и Тегеран Stars and Stripes
20:02 2199
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после…
Вице-президент США летит в Баку. 18 лет до Трампа и после… наш комментарий
17:12 6474
Людей Трампа в Абу-Даби не будет
Людей Трампа в Абу-Даби не будет обновлено 22:35
22:35 2329
Китайский вклад в «Орешник»
Китайский вклад в «Орешник»
17:45 3850
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану
США допустили превентивный удар по «слабому» Ирану обновлено 21:19
21:19 10707
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении?
Может ли Азербайджан «выключить свет» в Армении? горячая тема
02:57 8557
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане
Рекордно низкая рождаемость в Азербайджане депутат назвал причины
17:03 4511
Зеленского «ждут» в Москве
Зеленского «ждут» в Москве
16:41 3767

