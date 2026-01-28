Трамп похвастался «невероятными» инвестициями

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его правления в американскую экономику было привлечено около $18 трлн инвестиций. Такую оценку он привел, выступая в Вашингтоне на мероприятии, посвященном инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних.

«Америка вернулась. После (состоявшихся в ноябре 2024 года президентских) выборов фондовые биржи 52 раза устанавливали рекордные показатели, что позволило им вырасти на $9 трлн. В страну поступают инвестиции в размере $18 трлн, и будет еще больше», – заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал такой размер вложений «невероятным».

«Самый большой (ежегодный размер инвестиций в экономику) составлял $3 трлн, это было десять лет назад, и это была другая страна, не наша страна. А мы получили $18 трлн, по всей стране строятся тысячи предприятий, огромных заводов», – добавил американский лидер.